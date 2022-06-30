«Лезут со всех щелей». Оккупанты находятся на окраинах Лисичанска, но в городе боев нет — Гайдай

30 июня, 20:19
При этом глава ОВА отметил, что Лисичанск легче оборонять, чем Северодонецк из-за особенностей местности (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

При этом глава ОВА отметил, что Лисичанск легче оборонять, чем Северодонецк из-за особенностей местности (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне находятся на окраинах Лисичанска, но в городе боев нет.

«Они на окраинах. Внутри города уличные бои не идут», — сообщил он в Telegram.

Он добавил, что российская пропаганда уже заявила, что контролирует город и окружила его, но это ложь. Также Гайдай отметил, что оккупанты продолжают уничтожать город и обстреливают его с нескольких направлений.

Видео дня
Читайте также:

По его словам, ограничить передвижение местных жителей полностью невозможно и люди все равно выходят на улицы (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak) «В основном отрывают стопу или конечность». Войска РФ забрасывают Лисичанск противопехотными минами — Гайдай

При этом глава ОВА отметил, что Лисичанск легче оборонять, чем Северодонецк из-за особенностей местности.

«Единственное, что можно констатировать — россиян, извините, дофигища просто. Они лезут со всех щелей. Техники и артиллерии невероятное количество», — говорит он.

Гайдай добавил, что эвакуация из города невозможна, а оккупанты расстреливают гуманитарные центры. ОВА рекомендует местным жителям находиться в укрытиях постоянно.

Ранее в генштабе сообщали, что украинские защитники не планируют отступление от Лисичанска. При этом оккупанты проводят штурм в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

https://www.youtube.com/embed/YXGzYjWemJk
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Войска РФ Сергей Гайдай

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X