«Лезут со всех щелей». Оккупанты находятся на окраинах Лисичанска, но в городе боев нет — Гайдай 30 июня, 20:19 При этом глава ОВА отметил, что Лисичанск легче оборонять, чем Северодонецк из-за особенностей местности (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне находятся на окраинах Лисичанска, но в городе боев нет.

«Они на окраинах. Внутри города уличные бои не идут», — сообщил он в Telegram.

Он добавил, что российская пропаганда уже заявила, что контролирует город и окружила его, но это ложь. Также Гайдай отметил, что оккупанты продолжают уничтожать город и обстреливают его с нескольких направлений.

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При этом глава ОВА отметил, что Лисичанск легче оборонять, чем Северодонецк из-за особенностей местности.

«Единственное, что можно констатировать — россиян, извините, дофигища просто. Они лезут со всех щелей. Техники и артиллерии невероятное количество», — говорит он.

Гайдай добавил, что эвакуация из города невозможна, а оккупанты расстреливают гуманитарные центры. ОВА рекомендует местным жителям находиться в укрытиях постоянно.

Ранее в генштабе сообщали, что украинские защитники не планируют отступление от Лисичанска. При этом оккупанты проводят штурм в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

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