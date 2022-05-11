В Северодонецке 70% домов повреждены, до 30% не пригодны для проживания — военная администрация
В Северодонецке 70% домов повреждены (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что в городе 70% домов повреждены.
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«70% домов повреждены, где-то до 30% домов уже непригодны для проживания», — сказал он.
Стрюк заявил, что в последние дни количество обстрелов увеличилось.
«В последние дни количество обстрелов значительно увеличилось. У нас страдают и новые кварталы», — сказал он.
По его словам, враг постоянно совершает попытки продвинуться.
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