В районе Белогоровки ВСУ держат оборону и смогли улучшить позиции — Гайдай

12 января, 16:35
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Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в районе Белогоровки украинские военные продолжают держать оборону и «немного улучшили» свои позиции.

«Там идут достаточно серьезные боевые действия. Наши Силы обороны держат позиции, они даже немного улучшили их и не дают возможности наступать российским оккупационным войскам», — сказал он во время брифинга.

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Гайдай добавил, что территорию Белогоровки россияне разрушили обстрелами, поэтому населенного пункта больше не существует. Он отметил, что Белогоровку Россия обстреливает тяжелой артиллерией, танками, авиабомбами и ракетами.

Глава ОВА напомнил, что именно в Белогоровке была проведена «одна из самых позорных операций российских войск», когда оккупанты потеряли там около 100 единиц техники и около 500 солдат.

10 мая в районе Белогоровки были уничтожены понтонные переправы, которые оккупанты построили через речку Северский Донец.

По данным The New York Times на 16 мая, под Белогоровкой было убито или ранено 485 россиян и уничтожено более 80 единиц техники. Гайдай утверждал, что оккупанты потеряли около ста единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай

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