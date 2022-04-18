Люди пытались самостоятельно уехать. В Кременной оккупанты обстреляли гражданский автомобиль, четверо погибших, один пострадавший — ОГА
В Кременной оккупанты обстреляли гражданский автомобиль (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину, по предварительной информации четверо погибших.
Война России против Украины — главные события 18 апреля
Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно», — надписал он.
Гайдай призвал жителей не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную, потому что это опасно.
18 апреля российские войска вошли в Кременную Луганской области, однако закрепиться в городе не смогли. Бои продолжаются в самом городе.
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