Люди пытались самостоятельно уехать. В Кременной оккупанты обстреляли гражданский автомобиль, четверо погибших, один пострадавший — ОГА

18 апреля, 11:35
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В Кременной оккупанты обстреляли гражданский автомобиль (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Кременной оккупанты обстреляли гражданский автомобиль (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В Кременной оккупанты обстреляли гражданскую машину, по предварительной информации четверо погибших.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Предварительно четыре человека погибли, один ранен. Люди пытались самостоятельно уехать. Рашисты открыли по ним огонь. Намеренно», — надписал он.

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https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/145539067985485

Гайдай призвал жителей не выходить из укрытий и не пытаться самостоятельно покинуть Кременную, потому что это опасно.

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18 апреля российские войска вошли в Кременную Луганской области, однако закрепиться в городе не смогли. Бои продолжаются в самом городе.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Оккупант Война России против Украины

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