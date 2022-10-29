Возле Кременной ВСУ уничтожили около 20 оккупантов, еще 30 получили ранения — Гайдай

29 октября, 10:11
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В Краснопоповке в Луганской области ВСУ уничтожили около 20 захватчиков (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Краснопоповке в Луганской области ВСУ уничтожили около 20 захватчиков (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В селе Червонопоповка Луганской области Силы обороны Украины ликвидировали около 20 российских военных, еще 30 захватчикам нанесли ранения разных степеней тяжести.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдая в Telegram.

По его словам, украинские артиллеристы продолжают уничтожать российские склады с боекомплектами, казармы и технику оккупантов. Очередное попадание было вблизи Кременной.

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При этом Гайдай подчеркнул, что оккупанты терроризируют местное население. После усиления комендантского часа коллаборанты и российские военные проводят личный досмотр людей, их вещей, жилья, транспортных средств, а по основаниям — задерживают граждан и транспортные средства.

«То есть понравилась квартира — можно ее безосновательно обыскать, зайти что-нибудь интересное. Ну или ценное», – добавил глава Луганской ОВА.

В пятницу, 28 октября, Гайдай заявил, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ. Однако он призвал дождаться информации от Генштаба. Он также не стал уточнять, о каких именно освобожденных населенных пунктах речь может идти.

9 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что защитники Украины полностью контролируют населенные пункты Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины российские потери

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