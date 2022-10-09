Стало известно, какие именно семь населенных пунктов ВСУ освободили в Луганской области 9 октября, 17:02 ВСУ постепенно освобождают Луганщину (Фото:Луганская областная государственная администрация)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о семи населенных пунктах в Луганской области, которые полностью контролируются Украиной. Все они находятся в Сватовском районе.

Как пишет Гайдай в соцсетях, первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку.

«Несмотря на резонанс в интернет-сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные мероприятия. Как и в других селах, в которые вошли наши военные. Все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной», — написал глава ОВА.

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Речь идет о селах Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганщины. 5 октября глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

Луганщина, которая к началу полномасштабной войны 24 февраля уже была оккупирована РФ на 70%, с начала июля 2022 почти полностью оказалась под российскими захватчиками. В то же время борьбу там продолжают местные партизаны.

Россия организовала в Луганской области и на других оккупированных территориях Украины незаконный "референдум", которым создала повод для их аннексии. 30 сентября Россия официально заявила о «присоединение» захваченных украинских территорий – соответствующие «договоры» подписал Путин и гауляйтеры Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, который проводится без законных основ, с фальсификациями и под вооруженным давлением, равно как и аннексии украинских территорий.