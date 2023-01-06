В Луганской области оккупанты либо отступят, либо попадут в котел — военный эксперт

6 января, 18:09
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Украинские военные из батальона Карпатська Січ возле Кременной Луганской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские военные из батальона Карпатська Січ возле Кременной Луганской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио NV заявил, что в Луганской области оккупанты либо попадут в котел, либо вынуждены будут отступить.

«Будут сидеть на месте — попадут в котел. Не будут сидеть на месте – не попадут в котел. Зачем ванговать? В любом случае, инициативы не на их стороне. Инициативы по-прежнему в руках ВСУ. А дальше все зависит от того, насколько они будут пассивными. Будут полностью пассивными, конечно же, дальше только котлы. Хоть немного постараются как-то сохранить свою живую силу — будут отступать, теряя территории», — сказал Левин в эфире Радио NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=IpLyeq5051A

3 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что трасса между Кременной и Сватово под огневым контролем ВСУ.

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6 января Гайдай заявил, что украинские силы продвигаются по направлению Сватово — Кременная, но ситуация осложняется тем, что территория плотно заминирована.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи ВСУ, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.

29 декабря в Генштабе сообщали, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Луганская область Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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