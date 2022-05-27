«Горячая точка». В Северодонецке в гостиницу Мир проникла вражеская ДРГ, ВСУ дали ей отпор — глава военной администрации 27 мая, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что в четверг, 26 мая в гостиницу Мир проникла вражеская ДРГ, ВСУ смогли дать ей отпор.

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«У нас есть горячая точка – это отель Мир, в который зашла враждебная ДРГ. Сегодня (в четверг, 27 мая - ред) в течение дня ее пытались оттуда выбить, там довольно жестокая ситуация, но мы выстояли», — сказал он.

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По его словам, за сутки были эвакуированы 12 северодончан.

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