«Горячая точка». В Северодонецке в гостиницу Мир проникла вражеская ДРГ, ВСУ дали ей отпор — глава военной администрации

27 мая, 10:53
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что в четверг, 26 мая в гостиницу Мир проникла вражеская ДРГ, ВСУ смогли дать ей отпор.

Война России против Украины — главные события 27 мая

«У нас есть горячая точка – это отель Мир, в который зашла враждебная ДРГ. Сегодня (в четверг, 27 мая - ред) в течение дня ее пытались оттуда выбить, там довольно жестокая ситуация, но мы выстояли», — сказал он.

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По его словам, за сутки были эвакуированы 12 северодончан.

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https://www.youtube.com/watch?v=LSy4hyK9J5M&t=911s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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