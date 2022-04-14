Защитники отбивают все атаки. В Попасной продолжаются позиционные бои, но враг не может продвинуться ни на сантиметр — ОГА

14 апреля, 11:33
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В Луганской области продолжаются обстрелы (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В Луганской области продолжаются обстрелы (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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Позиционные бои в Попасной продолжаются, но враг не может продвинуться ни на сантиметр.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/144487374757321

«Позиционные бои в Попасной продолжаются, но враг не может продвинуться ни на сантиметр. Наши защитники отбивают все атаки!» — написал он.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Попасна Война России против Украины

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