Защитники отбивают все атаки. В Попасной продолжаются позиционные бои, но враг не может продвинуться ни на сантиметр — ОГА
В Луганской области продолжаются обстрелы (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Позиционные бои в Попасной продолжаются, но враг не может продвинуться ни на сантиметр.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Позиционные бои в Попасной продолжаются, но враг не может продвинуться ни на сантиметр. Наши защитники отбивают все атаки!» — написал он.
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