Российские оккупанты обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые, горят многоэтажки, АЗС и предприятие — глава ОВА

9 апреля, 15:18
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Спасатели эвакуируют жителей многоэтажки после попадания российского снаряда, Лисичанск, Луганская область, 30 марта 2022 года (Фото:ГСЧС)

Спасатели эвакуируют жителей многоэтажки после попадания российского снаряда, Лисичанск, Луганская область, 30 марта 2022 года (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном Луганской области. В результате вражеских обстрелов в области возникли пожары, один человек погиб, еще четверо ранены.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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«Утром орки взялись за свое любимое дело – расстреливают жилые кварталы мирных городов», – написал Гайдай.

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Так в Рубежном в результате обстрела жилого дома ранены четыре человека.

В то же время в Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие. Тушение невозможно из-за обстрелов.

В Северодонецке в старом районе города обнаружена погибшая женщина.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганск Луганская область Северодонецк Лисичанск Рубежное Сергей Гайдай Война России против Украины

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