Луганская область полностью обесточена, мобильной связи почти нет — ОВА
В Луганской области без света остались 50 тысяч человек (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)
Луганская область полностью обесточена, мобильная связь почти отсутствует.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Вчера орки разрушили последнюю работающую подстанцию. Мобильная связь тоже почти отсутствует. Спасают только генераторы и старлинки в гумштабах», — написал он.
По его словам, газ частично есть только в трех населенных пунктах.
«Еду готовят на костре. Централизованного водоснабжения нет около месяца. В городах люди обустроили на улице души у подъездов», — написал глава области.
Гайдай добавил, что воду подвозят сотрудники ГСЧС.
«Стационарные емкости установлены в городах области, села живут за счет колодцев. В области до сих пор остаются около 50 тысяч жителей», — написал он.
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