Луганская область полностью обесточена, мобильной связи почти нет — ОВА

19 мая, 14:10
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В Луганской области без света остались 50 тысяч человек (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

В Луганской области без света остались 50 тысяч человек (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Луганская область полностью обесточена, мобильная связь почти отсутствует.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Вчера орки разрушили последнюю работающую подстанцию. Мобильная связь тоже почти отсутствует. Спасают только генераторы и старлинки в гумштабах», — написал он.

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По его словам, газ частично есть только в трех населенных пунктах.

«Еду готовят на костре. Централизованного водоснабжения нет около месяца. В городах люди обустроили на улице души у подъездов», — написал глава области.

https://www.youtube.com/watch?v=bV_Xns0Q_-Q

Гайдай добавил, что воду подвозят сотрудники ГСЧС.

«Стационарные емкости установлены в городах области, села живут за счет колодцев. В области до сих пор остаются около 50 тысяч жителей», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мобильная связь Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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