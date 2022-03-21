Город Кременная полностью остался без света из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи — ОГА
В Кременной нет света (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)
Город Кременная, Луганской области полностью остался без света из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.
Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Энергетиками области ведутся все необходимые работы по восстановлению, но из-за сложной ситуации безопасности срок восстановления невозможно установить», — сказал он.
По его словам, по состоянию на 12:00 без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов частично и 26 полностью. 105 364 потребителя без света. Отключена 641 трансформаторная подстанция.
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