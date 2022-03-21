Город Кременная полностью остался без света из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи — ОГА 21 марта, 13:48 Цей матеріал також доступний українською В Кременной нет света (Фото:Сергій Гайдай/Facebook)

Город Кременная, Луганской области полностью остался без света из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Энергетиками области ведутся все необходимые работы по восстановлению, но из-за сложной ситуации безопасности срок восстановления невозможно установить», — сказал он.

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По его словам, по состоянию на 12:00 без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов частично и 26 полностью. 105 364 потребителя без света. Отключена 641 трансформаторная подстанция.

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