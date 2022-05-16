Луганская область: из Врубовки эвакуировали трех человек, населенный пункт ежедневно подпадает под огонь россиян — ОВА
Луганская область (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Из Врубовки, Луганской области были эвакуированы три человека.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«В Врубовку, которая подпадает под огонь россиян ежедневно, завезли гуманитарную помощь, а на обратном направлении эвакуировали троих местных жителей», — написал он.
По его словам, разрушений в этом населенном пункте Попаснянской громады очень много.
«Люди приходят в себя от постоянных артиллерийских обстрелов и авиаударов», — написал он.
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