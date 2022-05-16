Луганская область: из Врубовки эвакуировали трех человек, населенный пункт ежедневно подпадает под огонь россиян — ОВА

16 мая, 15:17
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Луганская область (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Луганская область (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Из Врубовки, Луганской области были эвакуированы три человека.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В Врубовку, которая подпадает под огонь россиян ежедневно, завезли гуманитарную помощь, а на обратном направлении эвакуировали троих местных жителей», — написал он.

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По его словам, разрушений в этом населенном пункте Попаснянской громады очень много.

https://www.youtube.com/watch?v=3xpqPCdGAyk&t=1s

«Люди приходят в себя от постоянных артиллерийских обстрелов и авиаударов», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Война России против Украины

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