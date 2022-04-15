Сегодня совершили один рейс. Из Попасной удалось эвакуировать только трех человек, оккупанты обстреливали город — ОГА

15 апреля, 15:18
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Из Попасной сегодня удалось эвакуировать только троих человек (Фото:Luhansk Regional State Administration via REUTERS)

Из Попасной сегодня удалось эвакуировать только троих человек (Фото:Luhansk Regional State Administration via REUTERS)

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Из Попасной сегодня удалось эвакуировать только троих человек, поскольку оккупанты постоянно обстреливали город.

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Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Да, мы эвакуировали сегодня людей по всем пяти маршрутам. Это 230 человек. Однако из Попасной только троих из них. Город россияне плотно обстреливали с самого утра. Поэтому было решено автобус для эвакуации оставить в соседнем населенном пункте, где относительно безопасно, а попаснян подвозить туда на автомобилях», — сказал он.

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Однако, по словам главы области, даже таким образом удалось совершить только один рейс — спасти трех человек.

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"После очередного мощного обстрела обломки снарядов попали в это транспортное средство. Автомобили с пассажирами удалось выехать из-под вражеского огня на полностью спущенных шинах. К счастью, обошлось без жертв, эвакуированные уже и в другом регионе страны», — сказал Гайдай.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Война России против Украины

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