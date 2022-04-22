Из Луганской области эвакуировали 70 человек, оккупанты обстреляли один автобус — ОВА

22 апреля, 14:32
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Оккупанты обстреливали эвакуационный автобус в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА))

Оккупанты обстреливали эвакуационный автобус в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА))

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В пятницу, 22 апреля, из Луганской области эвакуировали 70 человек.

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Об этом сообщил голова Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы.

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«По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Среди них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец», - написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=uG96o2dealY

Гайдай заявил, что управлял эвакуационным транспортом учитель истории одной из школ Попаснянской общины.

"Он также доставил в город гуманитарку. Еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Война России против Украины

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