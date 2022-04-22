Из Луганской области эвакуировали 70 человек, оккупанты обстреляли один автобус — ОВА
Оккупанты обстреливали эвакуационный автобус в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА))
В пятницу, 22 апреля, из Луганской области эвакуировали 70 человек.
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Об этом сообщил голова Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы.
«По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Среди них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец», - написал он.
Гайдай заявил, что управлял эвакуационным транспортом учитель истории одной из школ Попаснянской общины.
"Он также доставил в город гуманитарку. Еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр», — написал он.
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