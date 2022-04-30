В Луганской области российские оккупанты нашли одежду военных ВСУ — возможны провокации 30 апреля, 19:41 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области россияне нашли одежду военных ВСУ (иллюстративное фото) (Фото:ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters)

В Луганской области российские оккупанты в форме украинских военных теперь могут совершать различные провокации, могут убивать мирное население, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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Об этом в эфире телемарафона UA вместе сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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«У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных. Ну а дальше, как они уже будут использовать… Ну, к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они готовы пойти. Потому что чего только мы еще не видели в Луганской области за время российской агрессии», — сказал Гайдай.

Луганская область постоянно подвергается ударам со стороны российской армии. В регионе разрушены многие жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, повреждены все больницы.

По словам руководителя Луганской ОВА, в подконтрольной части области оставалось более 60 тыс. мирных жителей, которые отказывались эвакуироваться.

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