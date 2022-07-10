Устроили демонстративные похороны. Россияне хотят скрыть правду о расстреле из танка 56 пожилых людей в Кременной — Гайдай 10 июля, 17:20 Российские оккупанты расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Еще 11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной Луганской области, убив 56 человек. Теперь россияне пытаются скрыть этот факт, устроив «демонстративные похороны» 31 жертвы в Луганске.



Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«На днях, через четыре месяца после трагедии, вина за которую полностью лежит на рашистах, в Луганске устроили демонстративное захоронение 31 жертвы обстрела Кременского дома для престарелых. Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий не попал на кладбище и не рассказал правду», — написал Гайдай в соцсетях.

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«Но жители Кременной — и переселенцы, и те кто остаются в оккупации, — помнят, как 11 марта российские танкисты в упор расстреляли дом для престарелых. 56 человек, доживавших свой возраст в этом заведении, погибли на месте», — отметил глава ОВА.

Он напомнил, что в тот день россияне подогнали танк, поставили его напротив дома и начали стрелять, пока не убили всех.



«Добраться до места трагедии тогда было невозможно — территорию захватили оккупанты. Эвакуационный коридор враг не дал ни до расстрела, ни после», — рассказал Гайдай.

«Сейчас россияне вспомнили о своем преступлении и пытаются скрыть правду. Оккупанты говорят, что якобы украинские военные использовали стариков как живой щит. Но о жертвах со стороны наших бойцов россияне не сообщают, потому что их там не было. Это враг цинично расстрелял заведение вместе с подопечными. А сейчас не оставляет попытки списать свою вину хотя бы в глазах местного населения», — отметил глава ОВА.

Он добавил, что всем другим пациентам из подобных заведений в Луганской области жизнь была спасена, их перевезли в безопасные регионы Украины.

Оккупация Луганской области: что известно

В начале полномасштабной войны России против Украины под контролем украинской власти было около 30% Луганской области.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного превосходства российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к роковым последствиям.

Через четыре месяца боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров. Однако российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.



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