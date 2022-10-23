«Линия Вагнера». Возведение оккупантами укреплений может сдержать быстрое продвижение ВСУ в Луганской области — британская разведка 23 октября, 10:53 Спутниковый снимок Maxar укреплений оккупантов возле Горского Луганской области (Фото:Maxar Technologies)

Возведение «линии Вагнера «свидетельствует о подготовке российскими оккупантами к обороне в глубине по нынешней линии фронта. Это, вероятно, сдержит быстрое продвижение украинских военных в Луганской области.

Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании за 23 октября.

Там напомнили, что основатель ЧВК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин заявил о начале сооружения на территории временно оккупированной Луганской области разветвленное укрупнение, обнародовав карту с планами проекта.

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На снимках — участок только что возведенных противотанковых укреплений и траншейных систем, расположенных к юго-востоку от Кременной.

«Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, работы, вероятно, нацелены на интеграцию реки Северский Донец в оборонную зону, частично повторяя линию контроля 2015 года», — заявили в британской разведке.

Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что рассказывая о возведении фортификационных сооружений, Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве. Его действия не совпадают с нарративами Кремля о ходе боевых действий, считают аналитики.

Ранее компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых видна двухкилометровая «линия Вагнера», возведенная оккупантами возле Горского Луганской области. Укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, остановят любую украинскую технику и танки от продвижения на восток.