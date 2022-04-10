В Луганской области пограничники отбили вражескую атаку и взяли в плен артиллериста

10 апреля, 12:02
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В Луганской области взяли в плен вражеского артиллериста (Фото:Госпогранслужба)

В Луганской области взяли в плен вражеского артиллериста (Фото:Госпогранслужба)

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В Луганской области украинские пограничники отбили вражескую атаку и взяли в плен артиллериста российской армии.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По словам офицера, организующего оборону позиции, это уже четвертая попытка наступления российских оккупантов.

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На этот раз они попытались незаметно подкрасться к позициям наших бойцов. Пограничники «щедро угостили свинцом незваных гостей», сказано в сообщении.

«Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался», — рассказали в Госпогранслужбе.

Пленник, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 года служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще будут выяснять.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/315313374040873
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Госпогранслужба Украины Пленный Пограничник Война России против Украины

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