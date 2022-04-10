В Луганской области пограничники отбили вражескую атаку и взяли в плен артиллериста 10 апреля, 12:02 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области взяли в плен вражеского артиллериста (Фото:Госпогранслужба)

В Луганской области украинские пограничники отбили вражескую атаку и взяли в плен артиллериста российской армии.



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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.



По словам офицера, организующего оборону позиции, это уже четвертая попытка наступления российских оккупантов.

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На этот раз они попытались незаметно подкрасться к позициям наших бойцов. Пограничники «щедро угостили свинцом незваных гостей», сказано в сообщении.

«Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался», — рассказали в Госпогранслужбе.

Пленник, уроженец Стаханова, признался, что с 2019 года служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще будут выяснять.

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