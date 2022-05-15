Под контролем Украины осталось 10% Луганской области — председатель ОВА

15 мая, 22:50
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Разрушенные в результате российских атак улицы Северодонецка Луганской области, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Nuzhnenko)

Разрушенные в результате российских атак улицы Северодонецка Луганской области, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что под контролем Украины осталось 10% области. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

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«Под нашим контролем окрестности Рубежного; Лисичанск, Северодонецк +села и городки общин. Горная община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донбасом», — сообщил Гайдай в соцсетях.

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Самые опасные направления в Луганской области: Северодонецкое, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут). Прорывы здесь могут разрешить оккупантам взять область в кольцо, подчеркнул областной председатель.

В настоящее время продолжаются бои в селах возле Северодонецка.

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В воскресенье, 15 мая, российские оккупанты обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы, в результате обстрела произошел пожар. До этого в медучреждении было 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось всего 100 (в городе до сих пор находятся 10 тысяч человек и еще пять тысяч в окрестных селах).

Областной центр и сейчас продолжают обстреливать, но эвакуация не останавливается.

15 мая из Северодонецка патрульная полиция вывезла 10 человек, авто попало под обстрел, к счастью, никто не пострадал.

https://www.facebook.com/watch/?v=534956038180349
Редактор: София Лазарова

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Теги:   ЛНР Луганская область Северодонецк Сергей Гайдай Война России против Украины

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