В Луганской ОВА озвучили потери оккупантов в районе Белогоровки за неделю 31 марта, 19:05 Нацгвардейцы ликвидировали около ста оккупантов (Фото:Луганская ОВА/Telegram)

За неделю в районе Белогоровки Луганской области нацгвардейцы ликвидировали около ста оккупантов и два бронеавтомобля.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

«Гвардейцы 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко в районе Белогоровки ликвидировали сто оккупантов и сожгли два вражеских бронеавтомобиля», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным, всего на прошлой неделе нацгвардейцы уничтожили около 280 оккупантов и 11 единиц военной техники врага на Купянском, Славянском, Северском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 460 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составляют 173 360 военных.