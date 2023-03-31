В Луганской ОВА озвучили потери оккупантов в районе Белогоровки за неделю
Нацгвардейцы ликвидировали около ста оккупантов (Фото:Луганская ОВА/Telegram)
За неделю в районе Белогоровки Луганской области нацгвардейцы ликвидировали около ста оккупантов и два бронеавтомобля.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.
«Гвардейцы 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко в районе Белогоровки ликвидировали сто оккупантов и сожгли два вражеских бронеавтомобиля», — говорится в сообщении.
Также, по их данным, всего на прошлой неделе нацгвардейцы уничтожили около 280 оккупантов и 11 единиц военной техники врага на Купянском, Славянском, Северском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 460 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составляют 173 360 военных.