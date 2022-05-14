Российские оккупанты массово вывозят людей из Попасной, чтобы мобилизовать их и заставить воевать против Украины — Гайдай
Российские оккупанты массово вывозят людей из Попасной (Фото:ГУР МО)
Российские военные массово вывозят жителей Попасной Луганской области на оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.
Война России против Украины — главные события 14 мая
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
«Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовать без медкомиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин», — добавил Гайдай.
Он добавил, что украинские военные готовятся к двум большим наступлениям армии РФ на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже уходят в нашу сторону с ранее оккупированных территорий.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские военные под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная в Луганскую область в неподконтрольные правительству Украины Первомайск и Стаханов.
8 мая украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые подготовили заранее. Российские оккупанты обстреливали город более двух месяцев.
Россияне проводят незаконную принудительную мобилизацию украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей. Россияне используют мобилизованных украинцев как пушечное мясо, бросая на горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины, фактически заставляя одних украинцев убивать других.
Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» с Донбасса марионетки Кремля из «ЛДНР» усилили мобилизацию: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.
Также оккупанты заставляют воевать против Украины жителей оккупированных после 24 февраля украинских городов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.