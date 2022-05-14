Российские оккупанты массово вывозят людей из Попасной, чтобы мобилизовать их и заставить воевать против Украины — Гайдай

14 мая, 22:17
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Российские оккупанты массово вывозят людей из Попасной (Фото:ГУР МО)

Российские оккупанты массово вывозят людей из Попасной (Фото:ГУР МО)

Российские военные массово вывозят жителей Попасной Луганской области на оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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«Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовать без медкомиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин», — добавил Гайдай.

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Он добавил, что украинские военные готовятся к двум большим наступлениям армии РФ на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже уходят в нашу сторону с ранее оккупированных территорий.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские военные под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная в Луганскую область в неподконтрольные правительству Украины Первомайск и Стаханов.

8 мая украинские войска отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые подготовили заранее. Российские оккупанты обстреливали город более двух месяцев.

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Россияне проводят незаконную принудительную мобилизацию украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей. Россияне используют мобилизованных украинцев как пушечное мясо, бросая на горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины, фактически заставляя одних украинцев убивать других.

Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» с Донбасса марионетки Кремля из «ЛДНР» усилили мобилизацию: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет.

Также оккупанты заставляют воевать против Украины жителей оккупированных после 24 февраля украинских городов.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   ЛНР Мобилизация Луганская область Попасна Сергей Гайдай Принудительная мобилизация ЛДНР Война России против Украины

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