В Луганской области оккупанты уничтожают украинские книги и усиливают принудительную мобилизацию — Генштаб 11 декабря, 07:42 Россияне усиливают принудительную мобилизацию в Луганской области (Фото:ГУР МО)

На оккупированных территориях Луганской области российские войска активизировали работу по уничтожению украинских книг и символики. Захватчики также усилили принудительную мобилизацию в оккупированных городах области.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро воскресенья, 11 декабря.

Отмечается, что на временно занятой территории Луганской области в течение последних двух недель российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является обнаружение и уничтожение книг на украинском языке и материалов с символикой Украины.

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Также в целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации.

В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, они вручают повестки и увозят в пункт сбора мобилизованных.