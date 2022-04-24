Луганская область. Оккупанты убили восемь человек, разрушили семь домов и отдел полиции — глава ОВА 24 апреля, 08:41 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают наносить удары по Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. В течение 23 апреля военные РФ 12 раз обстреливали дома мирных жителей, как минимум семь — разрушены.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В результате атак оккупантов пострадали в частности Горское, Золотое, Северодонецк и Лисичанск. В последнем городе утром 24 апреля загорелась многоэтажка, разрушения есть у пяти домов в Северодонецке, четыре из них расположены рядом, а также у здания национальной полиции. Также в Рубежном ночью загорелся частный дом, днем спасатели спасли из-под обстрелов трех человек.

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По словам Гайдая, в результате артиллерийской атаки по Горскому и Золотому погибли шесть человек.



«Также стало известно о двух жертвах, жизни которых унесли россияне — несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось», — заявил он.

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение 23 апреля на территории Донецкой и Луганской областей было отбито 12 атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

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