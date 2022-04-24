Луганская область. Оккупанты убили восемь человек, разрушили семь домов и отдел полиции — глава ОВА

24 апреля, 08:41
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Поддержи НВ

В Луганской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. В течение 23 апреля военные РФ 12 раз обстреливали дома мирных жителей, как минимум семь — разрушены.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В результате атак оккупантов пострадали в частности Горское, Золотое, Северодонецк и Лисичанск. В последнем городе утром 24 апреля загорелась многоэтажка, разрушения есть у пяти домов в Северодонецке, четыре из них расположены рядом, а также у здания национальной полиции. Также в Рубежном ночью загорелся частный дом, днем спасатели спасли из-под обстрелов трех человек.

Видео дня
Читайте также:

Россияне разрушили гуманитарный центр в Северодонецке: восемь снарядов попали в помещение. Луганская область, 12 апреля (Фото:Сергей Гайдай/Facebook) «Орки лезут и лезут». Интервью с Гайдаем — о тактике атак России, использовании ими Точки-У и непрерывных обстрелах Луганской области

По словам Гайдая, в результате артиллерийской атаки по Горскому и Золотому погибли шесть человек.

«Также стало известно о двух жертвах, жизни которых унесли россияне — несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось», — заявил он.

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение 23 апреля на территории Донецкой и Луганской областей было отбито 12 атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, 15 единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Рубежное Сергей Гайдай Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X