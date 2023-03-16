Оккупанты принудительно бросают украинских заключенных из Луганской области на фронт — Гайдай

16 марта, 22:56
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Сергей Гайдай (Фото:suspilne.media)

Сергей Гайдай (Фото:suspilne.media)

Российские оккупанты принудительно отправляют заключенных на оккупированных территориях Луганской области воевать против Украины.

Об этом сообщил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью с журналистом Василием Головановым.

«Все, что касается колоний на территории оккупированной Луганской области, то речь идет не об агитации, а о принуждении. Ни о какой демократии или законах мы не можем говорить вообще», — сообщил Гайдай.

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Он подчеркнул, что у заключенных на оккупированных Россией территориях нет выбора. По его словам, россияне просто забирают всех, кого считают нужным.

«Просто война и там нужно пушечное мясо, и все туда отправляются», — описал ситуацию экс-глава Луганской ОВА.

В январе сообщалось, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Заключенные Луганская область Войска РФ

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