Мобилизация на захваченных территориях Луганской области: оккупанты предлагают по 60 тысяч рублей тем, кто сдаст соседей

21 августа, 10:13
Оккупанты забирают на войну против Украины мужчин на недавно захваченных территориях Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты забирают на войну против Украины мужчин на недавно захваченных территориях Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

На захваченных территориях Луганской области российские оккупанты предлагают по 60 тысяч рублей тем, кто будет сдавать мужчин. Таким образом, армия РФ хочет пополнить ряды военных.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Вознаграждение предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял. Родственники и соседи демонстрируют там настоящую „человечность“ — берут деньги без колебаний. Логика проста — не моего мужа забрали насмерть, уже неплохо», — пояснил он.

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Гайдай добавил, что сами россияне не хотят идти в открытое сражение, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых потом будут бросать в ад.

18 августа Гайдай заявил, что в оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация, на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами.

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На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации, однако на то, что ребенка некому будет вечером забирать, им все равно.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мобилизация Луганская область Война России против Украины

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