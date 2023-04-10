Оккупанты похищают людей на Луганщине и памятники с могил — ОВА

10 апреля, 09:48
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Портрет Путина на стене в «волонтерском штабе» в оккупированной Тошковке Луганской области, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Портрет Путина на стене в «волонтерском штабе» в оккупированной Тошковке Луганской области, 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские кафиры продолжают похищать гражданских в Луганской области, подозреваемых в помощи ВСУ — их задерживают и вывозят в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

В частности, в Старобельске оккупанты проводят обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины и вывозящих людей в неизвестном направлении — без возвращения.

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Также оккупанты вывозят имущество с оккупированных территорий. Так в Чмировке в детском саду захватчики демонтировали котельню, элементы которой исчезли в неизвестном направлении.

«Однако где цинизм зашкаливает, так это на Попаснянщине. Там оккупанты снимают каменные памятники с могил на кладбищах, везут их в Кадиевку, где перешлифовывают надписи», — рассказывают в ОВА.

Затем на ворованных из кладбищ плитах наносят фамилии и имя убитых захватчиков. Решение обусловлено тем, что это более чем втрое дешевле, чем заказывать новый памятник.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Луганск Российская агрессия Луганская область Старобельск Российские военные Осквернение могил Кладбище Оккупированные территории Война России против Украины военная администрация Временно оккупированные территории Кадиевка

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