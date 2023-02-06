«Что-то мутят». Яковина прокомментировал отключение оккупантами мобильного интернета в Луганской области 6 февраля, 07:15 ВСУ готовятся отражать натиск врага в районе Кременной Луганской области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Одной из причин запрета функции мобильного интернета в оккупированной части Луганской области может быть тайная подготовка к наступлению россиян, считает международный обозреватель Иван Яковина.



Манипуляции со связью свидетельствуют о том, что враги пытаются что-то скрыть, сказал он в эфире Radio NV.

«Туда завозят войска, какое-то подкрепление, технику и так далее. И чтобы случайно или намеренно кто-то не передал данные о том, как идет подготовка к этому наступлению, они интернет и вырубили. Может такое быть? Запросто может быть», — отметил Яковина.

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Такие действия, по его словам, вредят самим россиянам.

«У военных РФ возникли огромные проблемы, потому что у них нет нормальной зашифрованой военной связи. И поэтому они были вынуждены пользоваться общедоступными мессенджерами для координации своих действий. И без мобильного интернета, оказавшись в окопах, они оказались вообще без всякой связи», — сказал обозреватель, сославшись на российских военных наблюдателей.

«Но сигнал, конечно, очевидный. Связь просто так не отключают. Если ее отключили, значит, что-то они там мутят», — добавил Яковина.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 3 февраля заявил, что в части Луганской области российские захватчики отключили мобильный интернет, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному нападению. Он добавил, что оккупанты боятся местных жителей, которые могут передавать ВСУ информацию о расположении техники и личного состава РФ.