Луганская область не оккупирована, россияне застряли в районе Белогоровки — Гайдай

10 июля, 20:20
Последствия обстрелов Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Последствия обстрелов Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

ВСУ сдерживают российские войска в районе Белогоровки Луганской области. Область не оккупирована полностью.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, этому способствует, в частности, работа украинских артиллеристов, уничтоживших в последние несколько дней большое количество вражеских составов с артиллерией.

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«Логистика по подвозу боеприпасов у россиян на сегодняшний день очень плохая. Уменьшается как количество атак, так и количество обстрелов. А у них все взаимосвязано. Потому что они без артиллерии не могут пройти ни одного метра», — отметил Гайдай.

https://www.youtube.com/watch?v=yfSSmb8UpvI

Он заверил, что все заявления россиян, что Луганская область уже захвачена, и что они начали полномасштабное наступление на Бахмут и Славянск, пока не соответствуют действительности.

Гайдай добавил, что два дня назад в направлении Белогоровки украинские артиллеристы уничтожили еще около двух десятков российских танков.

25 мая Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли 95% области, ситуация на Донбассе крайне плохая.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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