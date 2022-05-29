«Ситуация крайне обострена». В Лисичанске РФ авиаударом уничтожила кинотеатр, в области разрушили около 60 домов — глава Луганской ОВА 29 мая, 08:28 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают наносить удары по жилым домам Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Ситуация в Луганской области остается крайне обостренной. Российские оккупанты за минувшие сутки, 28 мая, убили по меньшей мере двух мирных жителей, разрушены около 60 домов.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку — одна девушка погибла на месте, еще четыре человека госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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«Это были тяжелые сутки для города — авиаударом разрушен кинотеатр Дружба, получили повреждения 22 дома», — говорится в Telegram главы Луганской ОВА.

По его словам, обстановка в Северодонецке еще более сложна. Россияне ведут штурм, сейчас продолжаются бои. Одна женщина погибла в результате атаки оккупантов на свой дом в одном из старых районов города. Военные РФ разрушили в Северодонецке 13 домов, в Горном — 11, в Тошковке — семь, а также шесть во Врубовке и два в Нырковому.

Возле Устиновки враг нанес авиаудары, однако потерпел потери и отошел на ранее занятые позиции в районе Бобрового. Украинские защитники отбили на фронте семь атак, уничтожили один танк и шесть вражеских автомобилей, а ПВО — беспилотник типа Орлан-10.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая оккупанты с помощью артиллерии вели штурмовые действия в районе Северодонецка, бои продолжаются. Накануне Гайдай рассказал, что военные РФ обстреливают город всем возможным оружием, но им удалось захватить только гостиницу Мир на окраине Северодонецка, а населенный пункт — под украинским флагом. По состоянию на 25 мая оккупанты захватили уже более 95% региона.



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