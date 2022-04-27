«Охотно согласились уезжать». Из Попасной эвакуировали почти 60 человек — ОВА 27 апреля, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Из Попасной эвакуировали почти 60 человек (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Из Попасной вывезли 58 человек, эвакуация в других городах Луганской области продолжается.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации.

«Попасняне из-за обострения ситуации и непрерывных уличных боев, наконец, охотно согласились уезжать. Сегодня забрали 58 человек», – написал он.

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По словам Гайдая, в Северодонецке люди, не желающие эвакуироваться, получили адресную гуманитарную помощь.

"В городе до сих пор остается около 20 тысяч человек, много детей", - написал он.



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