В Луганской области свет есть только в одном населенном пункте из 42 подконтрольных Украине — ОВА 17 мая, 11:22 Цей матеріал також доступний українською Рубежное, Луганской области (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

В Луганской области 818 трансформаторных подстанций разрушены или отключены, со светом только один населенный пункт из 42 подконтрольных Украине.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«То есть 41 город и село обесточены полностью. Без электроэнергии находятся 117510 абонентов. Разрушены или отключены 818 трансформаторных подстанций», — сказал он.

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По его словам, более стабильная ситуация с газоснабжением.

«После того, как россияне попали в магистральный газопровод вблизи Северодонецка, который отремонтировать крайне сложно, с голубым топливом осталось всего около 21 тысячи потребителей из пяти населенных пунктов», — заявил он.

Гайдай добавил, что водоснабжение, пусть с перерывами, в течение длительного периода оставалось в Северодонецке, пока был свет.

«Более недели вода отсутствует и там, как и по всей области. 24 тонны воды развезли спасатели только 16 мая. Люди держатся», - сказал он.

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