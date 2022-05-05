«Ситуация очень сложная». Оккупанты пытаются совершить прорыв в районе Белогоровки и из Рубежного — ОВА

5 мая, 16:05
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Гайдай заявил, что в Луганской области ситуация сложная (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Гайдай заявил, что в Луганской области ситуация сложная (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российские оккупанты пытаются совершить прорыв в районе Белогоровки и из Рубежного.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Ситуация очень сложная. Враг пытается совершить прорыв в районе Белогоровки и из Рубежного», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=_1aZQ06FVho&t=15s

По его словам, даже сегодня продолжалась эвакуация.

«Даже сегодня мы тоже занимались эвакуацией, вывозили людей», — сказал он.

Гайдай заявил, что каждый день и даже каждый час может все измениться.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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