«Ситуация очень сложная». Оккупанты пытаются совершить прорыв в районе Белогоровки и из Рубежного — ОВА
Гайдай заявил, что в Луганской области ситуация сложная (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Российские оккупанты пытаются совершить прорыв в районе Белогоровки и из Рубежного.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Ситуация очень сложная. Враг пытается совершить прорыв в районе Белогоровки и из Рубежного», — сказал он.
По его словам, даже сегодня продолжалась эвакуация.
«Даже сегодня мы тоже занимались эвакуацией, вывозили людей», — сказал он.
Гайдай заявил, что каждый день и даже каждый час может все измениться.
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