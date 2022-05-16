В Луганской области газа, который остается в трубах и хранилищах, хватит на два месяца — ОВА 16 мая, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Луганская область (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

В Луганской области газа, который остается в трубах и хранилищах, хватит в текущих условиях безопасности на два месяца.

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Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас в области газом обеспечены пять населенных пунктов: три — полностью, еще два — частично.

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«Впрочем, есть серьезные повреждения на магистральных газопроводах и распределительных станциях в Донецкой области. Некоторые из них перекрыты. Газа, который остается в трубах и хранилищах, хватит жителям нашего региона в текущих условиях безопасности где-то на два месяца», — написал он.

Гайдай добавил, что в области частично восстановили мобильную связь, которой не было больше недели.

«В Лисичанске кое-где есть свет. Централизованное водоснабжение отсутствует по всей области. Спасателями вчера развезено 40 тонн воды для нужд населения», — написал он.

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