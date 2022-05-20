Больше всего пострадал жилой сектор. В Луганской области более 11 тысяч домов разрушены российской армией — ОВА 20 мая, 16:21 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области более 11 тысяч домов разрушены оккупантами (Фото:t.me/luhanskaVTSA)

В Луганской области более 11 тысяч домов разрушены российской армией, из них около 3200 — многоэтажки.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, областные власти рассчитывают убытки и определяют объем потребностей для восстановления жилого фонда.

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«Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилой сектор области. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушены 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб», — написал он.

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