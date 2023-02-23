В Луганской области затишье на линии фронта из-за значительных потерь оккупантов — Гайдай 23 февраля, 15:59 После последнего наступления оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на линии фронта в четверг, 23 февраля, относительная тишина из-за значительных потерь оккупантов.

«Сегодня на линии фронта относительная тишина, потому что после последнего наступления оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике», — цитирует Гайдая пресс-служба Луганской ОВА.

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Он добавил, что Кременское направление россияне считают основным, поэтому бросают туда даже кадровых военных.

Также, по его данным, во временно оккупированном Луганске из школ грузовиками вывозят оборудование.



«Настроение у коллаборантов в Луганской области сейчас деморализовано», — отметил глава ОВА.

Накануне Гайдай говорил, что украинские военные уничтожили танки войск РФ под Кременной, где оккупанты пытались наступать. Он отмечал, что россияне понесли значительные потери во время попыток прорвать оборону ВСУ.

20 февраля сообщалось, что российские оккупанты продолжают накапливать резервы в Луганской области.