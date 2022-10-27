Украинским силам удается продвигаться в Луганской области — Гайдай

27 октября, 21:52
Поделиться:
Оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но все их атаки были отбиты (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но все их атаки были отбиты (Фото:Генштаб)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским силам удается продвигаться на Сватовском и Кременском направлениях.

В Telegram Гайдай заявил, что оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но все их атаки были отбиты. Также, по его данным, на Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вперед.

Видео дня

Гайдай отметил, что россияне продолжают расстреливать реактивной артиллерией дома в деоккупированных селах, где остается местное население. В подавляющем большинстве, сообщил он, это пожилые люди.

«Среди 17 человек, которые оставались в Белогоровке, был пожилой мужчина и дочь, которая за ним ухаживала — именно они на днях погибли от российского снаряда», — заявил он.

Гайдай также добавил, что «де-юре в так называемой „ЛНР“ города Попасная уже не существует».

Ранее он говорил, что российские оккупанты готовятся к обороне Попасной, а из города вывезли всех жителей.

В эфире Радио НВ Гайдай заявил, что, по его мнению, для освобождения севера Луганской области ключевым является район Сватово.

https://www.youtube.com/embed/qz83mxByk_Y
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Луганская ОГА Сергей Гайдай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X