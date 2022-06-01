В Луганскую область техника приходит, но не в тех объемах, в которых хотелось бы — ОВА
Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Луганскую область техника приходит, но не в тех объемах, в которых хотелось бы.
Война России против Украины — главные события 1 июня
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Настоящего времени.
«Я хотел бы, чтобы люди сняли розовые очки и поняли, что не прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, не случится победы просто так мгновенно благодаря какой-нибудь гаубице 777… Нет. Воюют украинцы. Да, техника приходит, но не в тех объемах, в которых хотелось бы», — сказал он.
По его словам, поставлять сразу на линию фронта одну гаубическую батарею или две — нет смысла.
«Надо действительно подготовиться для того, чтобы нормально остановить врага и уже отбрасывать его от наших территорий», — сказал Гайдай.
По состоянию на среду, 1 июня российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.
Лисичанск полностью под украинским контролем.
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