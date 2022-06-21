Луганская область: Гайдай подтвердил оккупацию Тошковки и рассказал о ситуации в Лисичанске 21 июня, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Продолжаются постоянные обстрелы всех населенных пунктов свободных от оккупантов (Фото:screengrab taken from a video released on June 19, 2022, and obtained by REUTERS)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что оккупанты захватили Тошковку, а также сообщил, что войска РФ уничтожают Лисичанск, забрасывая город снарядами.

«К сожалению, на этом направлении враг имел успех. Они бросили туда огромное количество техники и личного состава», — сказал он про Тошковку в эфире телемарафона.

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Он добавил, что продолжаются постоянные обстрелы всех населенных пунктов свободных от оккупантов, а войска РФ безуспешно пытаются сделать оцепление вдоль трассы Лисичанск-Бахмут. Также оккупанты постоянно обстреливают Лисичанск «уничтожая город», добавил Гайдай.

«Но войти в Лисичанск они не могут и отрезать Лисичанск они также не могут», — подчеркнул он.

Он также прокомментировал заявления о том, что войска РФ, вероятно, хотят захватить область до 26 июня. По его словам, украинские защитники не оставят область и регион продолжит защищаться.

Ранее начальник Северодонецкой РВА Роман Власенко говорил, что российские войска захватили поселок Тошковка.

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