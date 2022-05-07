В Луганской области эвакуационное авто попало под вражеский обстрел — ОВА 7 мая, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Гайдай заявил, что эвакуация происходит каждый день (Фото:Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram)

В Луганской области эвакуационный автомобиль попал под обстрел.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Трудно далось спасение жителя Камышевахи на Попаснянщине. Автомобиль, на котором его вывозили, попал под обстрел россиян. К счастью, никто не пострадал», — заявил он.

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По его словам, эвакуация проходит каждый день.

«Но если вчера нашлось только трое желающих из Северодонецка, то 7 мая решили уехать 32 жителя Лисичанска. Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствия воды. Сделали выбор — жить! Еще два человека из города опаздывали на эвакуацию — их забрали по дороге», — добавил он.

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