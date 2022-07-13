В Луганской области оккупанты усилили ДРГ «элитными» наемниками из ЧВК Лига — Гайдай

13 июля, 21:48
Разрушенный мост, соединяющий Северодонецк с Лисичанском, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный мост, соединяющий Северодонецк с Лисичанском, 4 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты усилили работу своих ДРГ на территории региона и привлекают для этого наемников из ЧВК Лига.

В эфире всеукраинского телемарафона вечером в среду, 13 июля, Гайдай отметил, что россияне понесли огромные потери во время штурма городов Луганской области как в технике, так и в личном составе. После того, как украинские артиллеристы начали уничтожать вражеские склады боеприпасов в тылу россиян, боекомплекта у противника тоже стало намного меньше.

Видео дня
Читайте также:
Читайте также:

Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook) «Автомат — это последний аргумент». Людьми эту войну не выиграть, Украине нужна техника — интервью с Романом Костенко

"…Пока не видим, что концентрируется огромное количество техники, чтобы пойти в наступление, например, сегодня. Они все равно обстреливают — боекомплекта все равно достаточно, но намного меньше, чем было. Логистика разорвана", — сказал Гайдай.

По словам главы ОВА, оккупанты пытаются найти слабые места в обороне защитников Украины и отправляют ДРГ, которые украинские бойцы уничтожают. Для работы ДРГ россияне привлекают «элиту» — наемников из Лиги, переодетых в украинскую форму. Гайдай заявил, что они пытаются зайти на украинские блокпосты и даже говорят на украинском.

«Раньше мы считали, что „вагнеровцы“ — это какая-то элита. Сейчас в ряды „вагнеровцев“ набирают лучших из худших… А вот Лига — уже действительно очень подготовленные военные, с которыми нужно постоянно быть настороже», — добавил он.

Гайдай также напомнил, что российским оккупантам не удалось захватить всю территорию Луганской области.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что два населенных пункта Луганской области остаются под украинским контролем. Российские оккупанты за время обстрелов уничтожили все продуктовые склады и критическую инфраструктуру региона, из-за чего временно захваченные ими города находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Нам нужно быть сильными не везде, а на конкретных участках – Юрий Бутусов

https://www.youtube.com/embed/MmeKVo9Fdd8
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Наемники Луганская область Российские наемники Сергей Гайдай ЧВК Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ринат Ахметов (Фото:shakhtar.com)
«Ощущения искренности поступка нет» /
Почему передача Ахметовым медиа в собственность государства является проявлением олигархичности — интервью с Давидюком
13 июля, 16:27
Политика
Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

13 июля, 11:53
Мнения
Взрывы на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
«Поймать практически невозможно» /
Мобильность HIMARS позволяет отрезать тыл и поставки россиян — интервью с аналитиком CIT
13 июля, 09:42
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X