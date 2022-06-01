«Делаем невозможное». В Горную общину завезли гуманитарный груз и забрали девять жителей — Луганская ОВА 1 июня, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Из Луганской области забрали девять человек (Фото:t.me/serhiy_hayday)

В среду, 1 июня в Горную общину завезли гуманитарный груз и забрали девять жителей.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Делаем невозможное: завезли гуманитарный груз в Горную общину и забрали девять жителей», — написал он.

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По его словам, «Горная община ежедневно страдает от вражеских обстрелов, рашисты равняют с землей населенные пункты из артиллерии и авиации».

«Горячее всех в Тошковке и Золотом, орки умышленно бьют по многоэтажкам. Проехать было крайне тяжело, дорога постоянно обстреливается, но наши Герои прорвались — ввезли гумпомощь и эвакуировали девять человек — пенсионеров и маломобильных», — написал он.

Гайдай заявил, что за неимением связи — предлагали эвакуацию по дворам.

«Ехали несколькими машинами, чтобы было больше шансов проскочить. Один бус под Врубовкой таки попал под обстрел, авто порубило, люди невредимы. Все уже в безопасности», – написал он.

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