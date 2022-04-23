Четыре человека погибли в результате обстрела города Горное в Луганской области — Гайдай 23 апреля, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли Горное в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай)

В субботу, 23 апреля, российские оккупанты обстреляли Горную общину на Луганщине. В результате обстрела погибли четыре человека.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, Горную общину оккупанты обстреливали в течение всего дня.

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«Около 15:00 после артиллерийского обстрела погибли два жителя Золотого. Несколько человек получили ранения. К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни», — написал он.

Ранее сообщалось, что 23 апреля россияне также обстреляли из артиллерии центр Золотого в Луганской области, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома.

В целом, в течение дня в Луганской области в результате вражеских обстрелов погибли шесть человек.

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