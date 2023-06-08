В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв 8 июня, 11:02 Над Луганском поднялся дым (Фото:Скриншот видео из соцсетей)

Утром в четверг, 8 июня во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв.

Об этом сообщает Суспільне в Telegram со ссылкой на местного жителя.

По его словам, из разных районов города видны клубы дыма, в том числе в районе тепловозостроительного завода.

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В Telegram-каналах сообщается, что в районе микрорайона Городок в Луганске заметен черный дым.

В понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел взрыв. Тогда был ранен так называемый временно исполняющий обязанности «главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игорь Корнет.