В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв
Над Луганском поднялся дым (Фото:Скриншот видео из соцсетей)
Утром в четверг, 8 июня во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв.
Об этом сообщает Суспільне в Telegram со ссылкой на местного жителя.
По его словам, из разных районов города видны клубы дыма, в том числе в районе тепловозостроительного завода.
В Telegram-каналах сообщается, что в районе микрорайона Городок в Луганске заметен черный дым.
В понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел взрыв. Тогда был ранен так называемый временно исполняющий обязанности «главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игорь Корнет.