Появились спутниковые снимки последствий удара по российским оккупантам в Луганске 23 мая, 00:34 Казарма российских оккупантов в Луганске после точного удара (Фото:InformNapalm)

В Сети появились спутниковые снимки последствий взрыва в здании на территории бывшей академии МВД во временно оккупированном Луганске 13 мая. Фото опубликовало издание Радио Свобода.

Сообщалось, что в здании, вероятно, находилось расположение российских оккупантов.



13 мая росСМИ сообщили о втором за два дня взрыве в оккупированном Луганске. Появлялась информация, что под удар попало здание бывшей академии МВД в Луганске, которое оккупанты использовали в качестве казармы.



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12 мая в оккупированном Луганске слышали взрывы, вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе.

15 мая в Луганске прозвучали взрывы в районе здания бывшего высшего военного авиационного училища, где, предположительно, находилась казарма оккупантов. В тот же день в результате взрыва в Луганске был ранен так называемый временно исполняющий обязанности «главы МВД» террористической организации «ЛНР» Игорь Корнет.

11 мая телеканал CNN сообщил, что Лондон передал Киеву несколько ракет Storm Shadow, способных поражать цели на дистанции более 250 км.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он отметил, что Украина имеет право защищать себя от регулярных атак РФ и использовать ракеты на суверенной территории страны.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат 12 мая заявил, что информация о прибытии в Украину ракет Storm Shadow официально еще не поступала.