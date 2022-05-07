Обстрел из Градов. Оккупанты РФ убили двух детей во время атаки на город в Луганской области — глава ОВА 7 мая, 20:49 Цей матеріал також доступний українською В результате обстрелов из Градов Приволья погибли двое детей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты в субботу, 7 мая, обстреляли из Градов Приволье, убив двух детей. Женщина и еще два ребенка получили тяжелые ранения.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, обстрел жилого сектора произошел после обеда, вражеские снаряды попали в дома. После этого группа быстрого реагирования Луганск-1 начала поиск возможных жертв.

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«На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения», — рассказал Гайдай.

Число жертв может возрасти, на месте работают полицейские.

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