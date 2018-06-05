Lufthansa извинилась перед украинцами за скандальный ролик о России, который сняли в Киеве  

Руководство немецкой авиакомпании Lufthansa извинилось перед украинцами за скандальный видеоролик, который должен был проиллюстрировать футбольный чемпионат в России, однако его сняли на киевской Русановке.

Во вторник, 5 июня, посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал копию письма, которое дипломатам направило высшее руководство перевозчика.

Приємно, що м‘яка сила ????????дипломатії спрацьовує: вище керівництво ????????компанії «Люфтганза» в адресованому послу офіційному листі принесло вибачення перед українцями за скандальний відео-ролик, відзнятий у Києві pic.twitter.com/OlLaEpzWrg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 5 июня 2018 г.

Lufthansa в преддверии Чемпионата мира по футболу, который проведут в РФ, показала рекламу полетов в эту страну. Сюжет сняли в Киеве. Ролик заметили и раскритиковали СМИ и пользователи.

Впоследствии компания объяснила, что решение снимать ролик в украинской столице об открытости России для туристов было принято "по логистическим причинам".

"Это является обычной практикой для рекламных роликов. Речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель", - заявил авиаперевозчик.

Компания в итоге удалила скандальный ролик.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил авиакомпании рекламировать свои рейсы в Киев на основе отснятых в украинской столице материалов, использованных для рекламы ее рейсов в РФ.