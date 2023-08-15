В Луцке из-под завалов спасли человека: в ГСЧС показали видео
Спасатели разбирают завалы на месте ракетного удара РФ по Луцку (Фото:ГСЧС)
В Луцке во время ликвидации последствий ракетного удара РФ в ночь на вторник, 15 августа, из-под завалов спасли человека.
Соответствующее видео показали в пресс-службе ГСЧС в Telegram.
Глава ведомства Сергей Крук отметил, что мужчина госпитализирован. Характер его травм не уточняется.
Перед этим спасатели достали из-под завалов тела троих погибших.
Российская ракета попала в производственное предприятие города. В результате удара произошло разрушение конструкций и начался пожар.
В ночь на 15 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину.
Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.
В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой.
В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.
Также зафиксированы ракетные удары по Смеле Черкасской области и по Краматорску Донецкой области.
Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.