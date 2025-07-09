Рекордные 728 российских беспилотников атаковали Украину в ночь на 9 июля. Почему наибольший удар РФ нанесла по Луцку и Волынской области в целом, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Иван Ступак военный эксперт, бывший сотрудник СБУ

О количестве многие уже, прежде всего военные, говорили, они предполагали, сколько [дронов] может быть. Мы не знаем на самом деле. Их может быть 700 в ближайший день, имею в виду каждый день, или 1000, или 1500. Никто не будет спекулировать, я так же не планирую этим заниматься.

Я снова и снова обращаю внимание на то, что здесь был один регион. Один конкретный регион [под ударом]. Там больше, кажется, 80% всего того, что летело, оно летело в Волынскую [область].

Да, конечно, там и Житомирщина была, и Старкон (Староконстантинов — Ред.) был, Ивано-Франковщина, но, как по мне, 80% - это была все же Волынь.

И снова, и снова возвращаемся: не просто так россияне туда гамселили. Они о чем-то разведали, они нашли какие-то данные о том, что что-то очень интересное, очень важное, критически важное для Украины, находится именно в этом регионе.

Они получили данные о конкретных местах хранения этого чего-то очень важного, ценного, критически важного для Украины. И не пожалели такого количества дронов, такого количества ракет.

Хочу верить, что даже если были прилеты, то они не нанесли большого вреда всему тому, что хранилось в этих регионах. Потому что это очень важно для обороны Украины.

Я предполагаю, что они целились по местам накопления западной техники, западного оружия, возможно, по местам изготовления наших боеприпасов, местам хранения наших боеприпасов, изготовленных у нас. Возможно, ракетная программа, не знаю.

Но тут опять вопрос к нашим правоохранителям: выяснить, откуда у россиян такие четкие данные и почему это спровоцировало такую огромную атаку.