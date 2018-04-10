Лучше российского Смерча: в Одесской области начались госиспытания ракетного комплекса Ольха

После завершения испытаний комплексы Ольха будут взяты на вооружение

На юге Одесской области стартовали государственные испытания ракетного комплекса Ольха украинского производства.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, они являются "финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников".

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше, чем российский аналог Смерч", - отметил он.

Как рассказал Турчинов, госиспытания будут проходить в несколько этапов, во время которых проверят на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Он также добавил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении, после чего комплексы Ольха будут взяты на вооружение, а украинская оборонка начнет их серийное производство.

Ранее сообщалось, что конструкторское бюро Южное начало испытания нового ракетного комплекса для армии.